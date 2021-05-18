Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложило предоставить разработчикам искусственного интеллекта платный доступ к государственным данным, пишет РБК . Это следует из проекта концепции, которую ведомство представило в рамках тематической экспертной сессии АНО «Цифровая экономика».

Согласно проекту, в зависимости от типа данных формированием, анонимизацией и обезличиванием их наборов займутся или госоператор (для данных ограниченного доступа), или аккредитованные организации, или сами ведомства. Предполагается, что дата-сеты будут формироваться на платной основе, а их стоимость будет определяться исходя из сложности и объема.

Правительство планирует расширить спутниковый проект Минцифры для быстрого доступа в Интернет Эксперты считают услуги спутникового Интернета востребованными, однако сомневаются, что такая масштабная программа сможет себя окупить.

Так, большие массивы данных, имеющие ту или иную степень секретности, могут стать доступными для организаций, аккредитованных профильными ведомствами, например ФСБ, а доступ к дата-сетам, содержащим общедоступную информацию, будет бесплатным. Аккредитованные организации смогут обогащать дата-сеты коммерческими данными.

Эксперты считают идею правильной, так как она повысит качество технологии, но платный сервис может отпугнуть стартапы.

По словам представителя АНО «Цифровая экономика», в текущей версии концепции в дата-сеты входят любые данные: например, о медицинских обследованиях и поставленных по ним диагнозам, уровне цен в различных регионах, составе почвы для сельскохозяйственных работ.