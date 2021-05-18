Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,33% и составил 3 687,96 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,48% до отметки 1 574,32 пункта.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,61%, «Газпрома» — на 0,82%, СберБанка — на 0,25%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 1,45%. Стоимость акций «Норильского никеля» не изменилась.

На российский фондовый рынок вернулись покупатели, причем сделали они это очень энергично, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Индекс Мосбиржи вырос до 3 686 пунктов и может попробовать рвануть к 3 700 — это было бы красиво. Индекс РТС восстановился к 1 574 пунктам и способен вырасти до 1 585 пунктов», — комментирует эксперт.

Акции «Магнита» сегодня поднимались к максимумам трех недель после появления информации о покупке компанией сети «Дикси» вместе с распределительными центрами. Бумаги «Магнита» росли к 5 395 рублям, но откатились позже к 5 287 рублям. «В том случае, если бумага удержится выше области 5 280/5 300, новая волна повышения может увести акции к 5 400 рублям, сделка очень перспективна для «Магнита», — рассуждает аналитик.

Акции «Полюс Золота» сегодня фигурируют среди лидеров спроса с подъемом на 3% и выходом к пикам месяца. Резкий рост цены на золото способствует поддержке акций золотопромышленника. Бумаги поднялись к 15 773 рублям и могут идти к 15 850 рублям.

В минусе оказались акции ВТБ, которые ранее поднялись довольно ощутимо и теперь нуждаются в коррекции.