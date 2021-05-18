В Госдуме прошел второе чтение правительственный законопроект, предусматривающий, что для IT-компаний начиная с 2021 года будет бессрочно установлен более низкий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование — 6% вместо действующих 8%. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Как уточняется, это распространится и на организации, осуществляющие проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

При этом право на применение пониженного тарифа страховых взносов получат компании, включенные в реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной и радиоэлектронной продукции (его будет вести Минпромторг России).



В этот законопроект ко второму чтению были внесены поправки, направленные на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений президента по поддержке семей с детьми и беременных женщин, указывают в Госдуме.