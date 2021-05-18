Доля одобрения кредитных заявок выросла в России до максимума с лета 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

В апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в российских банках составил 37,1% — это максимум с докризисного июня 2019 года, подсчитали в НБКИ по просьбе РБК. Показатель отражает долю от общего числа обращений за кредитами, по которым клиентам не было отказано в ссуде. По сравнению с мартом уровень одобрения заявок по всем видам кредитов вырос на 1 процентный пункт, а с февралем — на 2,2 п. п.

Информагентство направило запрос в топ-20 банков по розничному кредитованию. Рост уровня одобрения заявок от заемщиков подтвердили в банках «Зенит» и «Санкт-Петербург»; в банке «Русский Стандарт» считают его незначительным. В ВТБ и Промсвязьбанке сообщили, что показатель стабилен и близок к значениям до пандемии коронавируса. В СберБанке отказались раскрывать уровень удовлетворения клиентских заявок.



У банков вырос аппетит к риску на фоне стабилизации экономики, поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: «Кредитный процесс наращивает обороты — банки активно кредитуют, а граждане используют кредитные средства на свои цели. Именно по этой причине банки и снижают в последние месяцы планку отсева заемщиков».

И заемщики, и банки в апреле «попытались вскочить в последний вагон», считает старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова. «Первые [стремились] занять по относительно низким ставкам, чтобы купить товары, цены на которые могут в скором времени подняться вместе с инфляцией; вторые — выдать относительно рискованные кредиты, которые с 1 июля потребуют выделения большего капитала в связи с ужесточением регулирования», — отмечает она.

ЦБ с 1 июля повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам Центробанк планово завершает введенные ранее регуляторные послабления и возвращается к действовавшим ранее макропруденциальным требованиям по вновь выдаваемым кредитам.

По данным НБКИ, самый заметный прирост уровня одобрения заявок наблюдался в автокредитовании. В апреле банки удовлетворили 43,9% обращений за новыми ссудами, что на 2,9 п. п. больше мартовского уровня. Но в автокредитовании наблюдается высокая волатильность уровня одобрения: например, в январе показатель был сопоставимым — 43,7%.

В сегменте необеспеченного кредитования (потребкредиты и кредитные карты) уровень одобрения в апреле подскочил сразу на 1,9 п. п., до 35,5%. Это превышает даже докризисные уровни начала 2020 года.



Уровень одобрения ипотеки, наоборот, продолжает падать. В апреле банки удовлетворили 62,5% заявок на такие ссуды. Ужесточение требований кредиторов к потенциальным ипотечным заемщикам наблюдается с осени прошлого года. Собеседники РБК связывали это с рекордным количеством ипотечных заявок в связи с льготной программой.