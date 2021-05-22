Возможность открыть свой бизнес сегодня рассматривают 38% россиян. Особенно много потенциальных предпринимателей среди менеджеров по рекламе, маркетологов и менеджеров по продажам, а самым заинтересованным в предпринимательстве поколением являются так называемые миллениалы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В том, что рассматривают возможность создания своего бизнеса, признались 38% респондентов. Судя по комментариям, к таким раздумьям их приводит неудовлетворенность карьерой или своим профессиональным развитием в работе по найму. Напротив, 42% россиян не рассматривают возможность предпринимательства, объясняя это, как правило, нестабильностью экономики, отсутствием стартового капитала и нехваткой необходимых личных и профессиональных качеств.

Чаще всех о собственном деле задумываются респонденты в возрасте от 25 до 34 лет — представители поколения Y, или миллениалы (46%), а также опрошенные с доходом от 80 тыс. рублей (45%). Реже всех возможность открыть бизнес рассматривают опрошенные от 45 лет (24%) и те, чей доход менее 30 тыс. рублей (35%). Мужчины размышляют о своем бизнесе чаще, чем женщины (43% против 32%).

Среди представителей наиболее популярных сфер деятельности больше всего потенциальных предпринимателей среди менеджеров по рекламе (62%), маркетологов (58%), менеджеров по продажам (52%), дизайнеров (47%) и PR-менеджеров (46%), меньше всего желающих открыть свое дело среди сметчиков (24%), бухгалтеров (26%), журналистов и переводчиков (по 33%).