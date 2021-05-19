Банки выдали в апреле 2021 года 1,67 млн кредитов наличными, что в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По словам генерального директора бюро Артура Александровича, выдачи кредитов наличными в апреле установили абсолютный рекорд в этом сегменте за всю историю российского банковского сектора.

За первые четыре месяца года россияне получили 5,7 млн кредитов наличными, что на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост выдач был в Татарстане (43%), Иркутской области (38%) и Башкортостане (37%). Наименьший — в Волгоградской и Самарской областях (25% и 24% соответственно), а также в Приморском крае (20%). В Санкт-Петербурге рост составил 27%, в Москве — 29%.