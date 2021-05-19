Совет Федерации на сегодняшнем заседании одобрил федеральный закон, упрощающий реализацию права граждан на назначение и выплату пенсий, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был внесен первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, сенаторами Инной Святенко, Марией Львовой-Беловой, а также депутатами Государственной думы.

Федеральный закон направлен на упрощение реализации права граждан на назначение и выплату пенсий, социальных доплат к пенсиям с учетом развития информационных технологий, совершенствование осуществления процедурных действий органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, обеспечение информирования застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Также закон предусматривает внесение в отдельные законодательные акты РФ изменений, которые предполагают беззаявительный порядок работы. Это касается назначения досрочных пенсий для безработных граждан предпенсионного возраста по предложению органов службы занятости; установления федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, страховых пенсий по инвалидности, социальных пенсий по инвалидности. Кроме того, беззаявительный порядок будет касаться возобновления выплаты накопительной пенсии в случае возобновления срока действия документа, который выдали иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в РФ, а также перерасчета размеров пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности, установленных гражданам из числа космонавтов, в связи с установлением им I группы инвалидности либо достижением ими возраста 80 лет.

Кроме того, согласно документу, Пенсионный фонд РФ обязан обеспечить информирование застрахованных лиц, которые пока не получают страховую пенсию по старости, о предполагаемом размере этой выплаты. К ним относятся мужчины, достигшие 45-летнего возраста, и женщины, достигшие 40-летнего возраста.

Госдума утвердила в третьем чтении информирование граждан о будущей пенсии Кроме того, согласно документу, 25-процентное фиксированное повышение к страховой пенсии, которое получают люди, отработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве, сохранится и при смене места жительства, в случае если пенсионер решит уехать за пределы сельской местности.



Информировать граждан будут в автоматическом режиме раз в три года через личный кабинет застрахованного лица на портале госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. Те, кто не зарегистрирован в ней, смогут получить сведения при обращении в Пенсионный фонд России.

Также закон предусматривает сохранение права для селян на повышение фиксированной выплаты к страховым пенсиям, если они решат переехать за пределы сельской местности.

Федеральный закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

