Совет Федерации одобрил денонсацию соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Как напомнил заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, закон был разработан правительством во исполнение поручений президента РФ в части определения перечня международных договоров России для установления налогообложения доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, по ставке 15%.

«Закон предусматривает денонсацию соглашения от 16 декабря 1996 года, поскольку нидерландская сторона не согласилась с предложением Российской Федерации, аналогичным тем, которые были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой», — пояснил сенатор.



Госдума приняла закон о денонсации налогового соглашения между Россией и Нидерландами в минувший вторник, 11 мая.