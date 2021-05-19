Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,44% и составил 3 634,76 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,36% до отметки 1 552,91 пункта.

Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 2,71%, «Газпрома» — на 2,91%, СберБанка — на 3%, Мосбиржи — на 1,26%, «Норильского никеля» — на 1,43%.

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии ускорили падение вместе с зарубежными фондовыми индикаторами и стремились в район краткосрочных поддержек 3 620 и 1 530 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Пока что продажи носят коррекционный характер, но если индикаторы по итогам одной-двух сессий не удержат указанные уровни, тренд на рынке может сместиться в сторону «медвежьего». Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 570—3 670 пунктов», — комментирует эксперт.

