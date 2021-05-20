Пандемия увеличила потребности малого бизнеса в дополнительном финансировании: 58% малых и средних предпринимателей заявили, что привлекали дополнительные средства за последний год, пишет РБК . Такие данные показало исследование, проводимое Промсвязьбанком, ассоциацией «Опора России» и агентством Magram Market Research. Из тех, кто привлекал дополнительное финансирование, более четверти (27% предпринимателей) взяли деньги у друзей, близких или других частных лиц для финансирования своей деятельности. По данным опроса, 26% предпринимателей за последний год привлекали обычные банковские кредиты для малого бизнеса, 9% предпринимателей брали кредиты в банках, но от имени физического лица, 18% воспользовались льготными и беспроцентными кредитами.

По словам эксперта сервиса «Контур.Норматив» Елены Галичевской, если предприниматель запрашивает у банка небольшую сумму, то стоимость ее рассмотрения будет выше, а значит, это будет непривлекательно для банка. На желание банка кредитовать также могут повлиять нечеткий доход предпринимателя, проблемы с налоговой, долги по бизнесу. Также малых предпринимателей останавливают невыгодные процентные ставки: после рассмотрения заявки сумма кредита оказывается в 10—15 раз ниже, а процент — в 1,5—2 раза выше, отметила Галичевская.

Корпорация МСП будет защищать права предпринимателей Скорее всего, это будет «одно окно», которое избавит предпринимателей от хождения по инстанциям и позволит рассматривать обращения к нескольким органам одновременно.

Весной ЦБ начал постепенно отменять «антиковидные» регуляторные послабления для банков, напомнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В связи с этим они снова начинают требовать от своих потенциальных заемщиков соблюдения таких условий, как полноценное хорошее финансовое положение, большой залог и так далее, хотя у многих компаний финансовое положение не восстановилось, а у некоторых и вовсе ухудшилось, указывает он. Бизнес нуждается в заемном финансировании для восстановления деятельности, а банки не дают займы или дают не в том размере, который необходим, поэтому бизнес в таком большом объеме вынужден брать займы у частных лиц, считает Сигал. По его мнению, кроме госпрограмм льготного кредитования, нужно создавать условия, при которых банкам будет выгодно кредитовать МСП — не только из-за маржи, но и потому что им не придется создавать огромные резервы при выдаче таких кредитов.

Доля кредитования МСБ в общем кредитном портфеле юридических лиц увеличилась до 16,3% (по состоянию на 1 апреля 2021 года, по данным ЦБ) по сравнению с 14,3% в начале 2020 года. В феврале 2021 года кредиты малому нефинансовому бизнесу были в среднем на 2,35 п. п. дороже кредитов прочим нефинансовым организациям (по краткосрочным кредитам) и на 0,43 п. п. дороже — по долгосрочным, следует из данных ЦБ. Государство помогло малому бизнесу в кризис, но в целом господдержка остается недостаточной. Объем финансирования бизнеса через специальные каналы Корпорации МСП и Минэкономразвития ограничен: в 2020 году кредиты по льготным ставкам по программе Минэкономразвития получили только 17 тыс. компаний — 0,2% от всех компаний МСП, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, чтобы решить проблему, нужно снижать уровень ставок в экономике и залоговые требования для МСП.