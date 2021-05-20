Рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «В+» банка «Национальная Факторинговая Компания» в список Rating Watch «позитивный».

Как поясняется в сообщении агентства, данное рейтинговое действие следует за объявленными недавно существующим акционером НФК — ООО «Финансовая корпорация «НИКойл» планами по продаже 100-процентной доли в группе «НФК» Совкомбанку. Статус Rating Watch «позитивный» отражает потенциальное позитивное влияние институциональной поддержки от нового конечного акционера, в случае если сделка по приобретению будет завершена согласно планам.

По информации менеджмента, завершить сделку планируется в следующие два месяца при условии получения одобрений регулятора. Сделка должна быть одобрена Центральным банком РФ и антимонопольным органом.

«После объявления о смене собственника Fitch будет необходимо получить информацию о стратегии нового акционера в отношении НФК, значимости компании для Совкомбанка, планах в области корпоративного управления и интеграции с целью оценить готовность Совкомбанка предоставлять поддержку», — отмечается в релизе.

«РДЭ может быть повышен в случае достаточных свидетельств потенциальной поддержки со стороны нового акционера. Масштаб повышения будет зависеть от оценки агентством степени стратегических связей между НФК и Совкомбанком», — указывают эксперты.

РДЭ на уровне «B+» в настоящее время обусловлен кредитоспособностью НФК на самостоятельной основе и отражает узкоспециализированную бизнес-модель с высоким аппетитом к риску, невысокий размер капитала и концентрированное фондирование, поясняют аналитики. РДЭ также принимает во внимание устойчивую нишевую клиентскую базу НФК, хорошую диверсификацию портфеля и историю контроля за кредитным риском.



НФК имеет ограниченную банковскую лицензию (не имеет права привлекать розничные депозиты), и деятельность организации регулируется Центробанком. В то же время НФК тесно интегрирована с более широкой группой «НФК», которая включает нерегулируемую факторинговую компанию «НФК-Премиум». В числе прочего Fitch указывает, что НФК получает практически все фондирование от «сестринского» банка «Уралсиб».