МТС до конца 2021 года могут вывести в отдельную компанию весомую часть своей инфраструктуры: мобильные и фиксированные сети связи, коммутационное оборудование, а также облачный бизнес, включая дата-центры, в новую структуру также будет передана МГТС, пишут «Ведомости» , ссылаясь на президента оператора Вячеслава Николаева, который считает, что реорганизация позволит МТС эффективнее продвигать уже оказываемые цифровые услуги (например, облачные вычисления и хранение данных) и быстрее выводить на рынок новые.

По словам источников, рабочее название новой структуры — «МТС Web Services» (по аналогии с Amazon Web Services), традиционные услуги связи, например мобильной телефонии и доступа в Интернет, на базе инфраструктуры «дочки» будет оказывать материнская организация, а новые цифровые услуги компания будет разрабатывать сама и предлагать их внешним заказчикам; речь может идти об услугах на базе облачных технологий.

Источник, знакомый с разработчиками проекта реорганизации, считает, что таким путем МТС решат сразу несколько вопросов: разрабатывать и внедрять инновационные продукты в компании, ориентированной на массовый рынок, крайне трудно, постоянно происходит столкновение бизнес-подходов — делать такие продукты лучше на отдельной площадке; также выделение инфраструктурного бизнеса и новых услуг будет способствовать росту капитализации МТС; наконец, вывод новых сервисов в отдельную компанию позволит продавать их другим операторам.

Названы самые инновационные операторы связи в России Авторы исследования утверждают, что лидирующую позицию «Тинькофф Мобайл» помогло занять его банковское происхождение.

Как считают эксперты, со временем инфраструктурная компания может привлечь инвестора; также выделение направлений деятельности многоотраслевой компании в отдельные юридические лица необходимо для распределения рисков, оптимизации управленческих решений и контроля деятельности. Однако появление посредника, занимающегося строительством и эксплуатацией сетей, приводит к замедлению реагирования на запросы оператора по строительству новых инфраструктурных объектов, модернизации имеющихся, устранению аварий — если сроки реагирования новой компании окажутся критично велики, МТС могут отказаться от проекта, отметили эксперты.