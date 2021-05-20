С точки зрения абонента российский рынок сотовой связи сегодня можно считать инновационным, пишут «Известия» , ссылаясь на исследование TelecomDaily. Так, в первую тройку рейтинга «самых продвинутых» операторов вошли «Тинькофф Мобайл» (более 20 баллов), «МегаФон» (10,5 балла) и МТС (10 баллов). «ВымпелКом» минимально отстал от двух других участников «большой четверки» — у него 9,2 балла, следом идет Yota — 8,5 балла. Tele2 (8 баллов) занимает в рейтинге шестое место, «СберМобайл» — седьмое (7,2 балла), МГТС — восьмое (6,2 балла), «ВТБ Мобайл» — девятое (5 баллов) и «Ростелеком» — десятое (4 балла).

Авторы исследования утверждают, что лидирующую позицию «Тинькофф Мобайл» помогло занять его банковское происхождение. Такие услуги, как запись разговоров, расшифровка голоса в текст, появились у оператора на базе коммуникационной платформы банка. «Тинькофф Мобайл» включает для абонентов голосового помощника собственной разработки, который может отвечать на звонки вместо пользователя. Также оператор проверяет номера по базе входящих звонков (спам / не спам) с последующей идентификацией. «Тинькофф Мобайл» получил дополнительные баллы на возможности неоднократно и бесплатно менять тариф, в то время как у других операторов повторная смена тарифа в течение месяца означает необходимость заплатить за переход, указано в исследовании.

По удобству получения eSIM выигрывают МТС, «Тинькофф Мобайл», «ВымпелКом» и «СберМобайл». По удобству контроля расходов в приложении все сети набирают максимальное количество баллов, за исключением «Ростелекома» и «ВТБ Мобайл». Похожая ситуация с опцией по определению скрытых номеров, на которой баллы теряют только несколько виртуальных операторов («СберМобайл, «Ростелеком», Yota, «ВТБ Мобайл»). Контроль расходов в роуминге оказался лучшим у «Тинькофф Мобайл», все остальные показали одинаковый результат.

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У Tele2 работает услуга переноса остатков, тарифы-конструкторы, бесплатная услуга SOS-пакет, технология eSIM, включенный безлимит на соцсети и мессенджеры на пакетных тарифах, уточнили в компании. В приложении оператора интегрирована антиспам-система. В пресс-службе «Ростелекома» сказали, что из дополнительных преимуществ у компании запущены конвергентные пакетные предложения с кросс-скидками и интеграцией сервисов. Абонентам «ВТБ Мобайл» доступны бесплатно оформление eSIM, контроль расходов в роуминге, удобная смена тарифа в мобильном приложении и личном кабинете на сайте, разные способы взаимодействия в каналах коммуникаций с сотрудниками оператора. Сейчас у оператора уже работает бесплатная функция защиты абонента от нежелательных звонков в автоматическом режиме. У «СберМобайл» бесплатная опция записи расшифровки телефонных звонков доступна пока только для корпоративных абонентов, функцию предупреждения о мошеннических звонках можно активировать в приложении «Сбербанк Онлайн».

Можно говорить о том, что российский рынок мобильной связи является инновационным и не уступает рынкам Западной Европы, уверен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Наиболее нужными опциями, по его мнению, являются контроль расходов, фильтрация ненужного голосового трафика и простота использования всех этих сервисов. Чем проще построена внутренняя система платформы оператора, тем проще и удобнее пользоваться среднестатистическому абоненту, отметил он.