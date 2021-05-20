Выводы о причинах роста числа должников в России можно делать, только обладая большими данными об их профессиональном составе и суммах задолженности, это тема для Кабмина и специализированных институтов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на данные, предоставленные Федеральной службой судебных приставов, сообщили, что сейчас около 7 млн россиян являются невыездными из-за долгов. Это почти вдвое больше, чем десять месяцев назад, когда за пределы страны не могли выехать 4 млн должников.

«Здесь надо точно анализировать суммы задолженности, профессиональный состав должников, работающие люди, безработные. Нужно обладать вот этой бигдатой, чтобы делать какие-то выводы. То есть, опять же, это скорее вопрос для правительства, для специализированных институтов», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, замечают ли в Кремле тенденцию увеличения числа должников и связывают ли это с падением доходов россиян.