Объем международных резервов РФ на 14 мая составил 593,9 млрд против 590,6 млрд долларов на 7 мая текущего года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель вырос на 3,3 млрд долларов.

Увеличение резервов на 0,6% за неделю произошло «преимущественно в результате положительной переоценки», поясняется в комментарии ЦБ.



Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, что за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом в прошлом году объем резервов обновил исторический максимум: на 7 августа 2020-го он достиг 600,7 млрд долларов. В период с января по апрель 2021 года международные резервы РФ уменьшились на 5,3 млрд долларов.

