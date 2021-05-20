Сотрудники московского уголовного розыска и спецназ Росгвардии при содействии экспертов Group-IB задержали 16 участников преступной группы, в течение нескольких лет терроризировавших пенсионеров из различных регионов России. Об этом говорится в сообщении Group-IB. По данным полиции, на счету мошенников оказалось не менее 50 обманутых жертв среди пожилых людей, но их число может быть гораздо больше.

Под видом представителей ЦБ или Арбитражного суда преступники по телефону предлагали пенсионерам компенсации за купленные ранее лекарства или оказанные медицинские услуги. Чтобы войти в доверие, мошенники не только называли имя и адрес, но и стоимость приобретенного ранее лекарства. Компенсацию от государства можно было получить лишь оплатив «госпошлину» в размере 15% от суммы возврата, «страховой взнос» или налог. Суммы переводов от жертв составляли от 50 тыс. до 1 млн рублей. Похищенные деньги выводились через систему мгновенных денежных переводов.

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При обысках на компьютерах задержанных были обнаружены базы, содержащие персональные данные пенсионеров, информацию об их покупках лекарств и скрипты для телефонного разговора с жертвой. Также у задержанных были найдены скрипты, связанные с продажей лекарственных средств. Данное «предложение» шло в ход, если основная схема с компенсацией за лекарства не работала.

Оперативники вышли на этих мошенников после задержания участников другой группировки. Преступники обменивались между собой базами обзвона и скриптами для ведения переговоров с жертвами. В результате проведенной спецоперации ГУ МВД по Москве при участии Group-IB, были задержаны семь звонарей-мошенников, которые непосредственно общались по телефону с жертвами, и девять «дропов», которые помогали преступникам выводить и обналичивать похищенные деньги. Семерым злоумышленникам предъявлены обвинения по статье «Мошенничество».