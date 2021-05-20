Распространение коронавируса привело к снижению деловой активности, однако правительству удалось не только обеспечить сбалансированность бюджета, но и решить ряд сложнейших задач. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства.

«В прошлом году правительство пошло на смягчение бюджетной политики. Снижение доходов не привело к сокращению расходов. Напротив, они были увеличены, что неизбежно отразилось на дефиците бюджета. Однако долговая нагрузка в целом на экономику по-прежнему остается на низком уровне, в безопасных пределах. Это говорит о сохранении финансовой устойчивости и стабильности нашей бюджетной системы», — пояснил глава Кабмина.

Мишустин поручил возместить средства за купленные до введения кешбека детские турпутевки Воспользоваться программой смогут более 350 тыс. семей.

По словам Мишустина, в прошлом году на реализацию госпрограмм из федерального бюджета было направлено около 15 трлн рублей — это примерно три четверти всех бюджетных расходов. Всего в стране действовали 43 госпрограммы, работа по большинству из них была довольно успешной. Реализация 14 госпрограмм оценивается как высокоэффективная, еще 12 — выше среднего уровня.

Премьер также отметил, что средства пенсионного фонда, фондов социального и обязательного медицинского страхования за прошлый год были направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами. Это прежде всего выплата пенсий, пособий и компенсаций, оплата больничных листов и оказание людям бесплатной медицинской помощи.