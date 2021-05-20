Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,04% и составил 3 636,16 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,37% до отметки 1 558,72 пункта.

Бумаги СберБанка подорожали на 0,06%, «Норильского никеля» — на 0,17%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 2,34%, «Газпрома» — на 0,8%, Мосбиржи — на 1,12%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от минимумов дня благодаря улучшению зарубежных настроений, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. На мировых фондовых биржах в четверг восстановился оптимизм, который российский рынок смог отыграть лишь частично, добавила она.



«Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии пытались отвоевать утерянные в течение дня позиции и отступить от поддержек 3 625 и 1 530 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Таким образом, на данный момент смещение краткосрочного тренда на рынке в сторону «медвежьего» не подтверждается, но важным будет также то, как завершится неделя. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 590—3 700 пунктов», — комментирует эксперт.