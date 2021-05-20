Москвичи за январь — март текущего года пожаловались в Банк России более 8,8 тыс. раз, а жители Подмосковья — порядка 3,4 тыс. раз, сообщает пресс-служба главного управления Центробанка России по ЦФО. Более 67% жалоб в Московском регионе касалось взаимоотношений с банками, чаще всего — вопросов ипотечного и потребительского кредитования.

Значительно реже потребители финансовых услуг были недовольны работой прочих участников финансового рынка. Так, на долю микрофинансовых организаций пришлось 10% жалоб, а страховых компаний — около 8%. В перечень распространенных жалоб на МФО вошло навязывание платных дополнительных услуг — их число выросло в пять раз (до 152 обращений).

Чаще жаловаться в Центробанк на действия мошенников стали жители Московского региона. За I квартал 2021 года таких обращений поступило более 800. Порядка 500 раз жители Москвы и Московской области сообщали в Банк России о кибермошенничестве, более трехсот раз поступали сообщения о социальной инженерии.

«Беспокоили граждан в столичном регионе и компании, которые пытаются предоставлять финансовые услуги нелегально. Чаще всего в этой сфере жалобы касались организаций, представляющихся иностранными форекс-дилерами, — 156 обращений. Нередко такие структуры заманивали клиентов, хитростью уговаривая установить «торговый терминал». Но на самом деле реальных сделок в этой программе не совершалось, а деньги доверчивой жертвы просто переводились на счета аферистов», — уточняет регулятор.

Еще 88 обращений поступило от граждан о финансовых пирамидах, число подобных жалоб выросло в два раза. 14 раз жители Москвы и Подмосковья сигнализировали о лжебанках.

Почти 300 жалоб поступило в Банк России на недобросовестные действия банков, которые предлагали жителям Московского региона под видом «вкладов с повышенной доходностью» полисы накопительного и инвестиционного страхования жизни и другие сложные финансовые инструменты. Для клиентов оказывалось неожиданным, что такие инвестиции не входят в систему страхования вкладов и доходность по ним не гарантирована.



«Банк России порекомендовал банкам не размещать в одних и тех же разделах на своих сайтах и в мобильных приложениях информацию о традиционных депозитах и комбинированных продуктах, в которых только часть денег клиента идет на вклад, а другая часть инвестируется. Это поможет клиентам избежать неправильного понимания информации о финансовых продуктах», — поясняет заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева.