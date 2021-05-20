СберБанк будет строить открытую экосистему, которая будет доступна другим участникам рынка. Об этом заявил, выступая на конференции SmartDev, глава кредитной организации Герман Греф, передает ТАСС.
«Мне часто задают вопрос, какую экосистему строит «Сбер» — открытую или закрытую. Сегодня прозвучит ответ действием. Мы не просто строим открытую экосистему для вас. Наша общая задача — окружить наших клиентов удобными цифровыми сервисами на все случаи жизни», — сказал он.
«Сбер» на конференции представил новую версию платформы для создания приложений — SmartMarket, которая позволяет любым сторонним разработчикам, компаниям получить доступ к технологиям и инструментам экосистемы.
В официальном релизе кредитной организации уточняется, что новая версия платформы для создания приложений — SmartMarket — запускается на домене developers.sber.ru. «Теперь SmartMarket — это единая точка доступа ко всем технологиям «Сбера» с единым сообществом разработчиков в соцсети Telegram. На платформе доступны PaaS-сервисы Platform V, сервисы SberCloud, технологии SberDevices, модели машинного обучения и многое другое. В одном месте собраны документация, инструменты, API и спецификации для каждого сервиса», — отмечается в сообщении.
В банке поясняют, что с помощью технологий и сервисов, доступных на платформе SmartMarket, можно не только создать, запустить и монетизировать облачное приложение для «умных» устройств «Сбера» и семейства виртуальных ассистентов «Салют», обучить ассистента новым умениям, но и создать виртуального персонажа, подключить к готовому проекту платформу синтеза и распознавания речи и не только. При этом благодаря визуальному конструктору элементов создавать приложения на платформе SmartMarket могут не только продвинутые разработчики, но и пользователи, не владеющие языками программирования.
СберБанк в четверг объявил и о других технологических новациях. В частности, банк открыл API-платформы «умного» дома для сторонних производителей. «Сбер» открывает API и документацию «умного» дома для производителей смарт-устройств, позволяя им интегрировать свои продукты с виртуальными ассистентами семейства «Салют», — поясняется в релизе.
В «Сбере» напоминают, что банк запустил собственную платформу «умного» дома и три смарт-устройства — две лампочки и розетку — в феврале 2021 года. «Уже совсем скоро пользователи ассистентов «Салют» смогут управлять с их помощью и сторонними устройствами. Взаимодействовать с умными девайсами сторонних производителей можно будет так же, как и с устройствами «Сбера»: через интерфейсы мобильного приложения «СберСалют», а также с умного экрана SberPortal, умной медиаприставки SberBox и SberBox Top — нового ТВ-медиацентра с «умной» камерой. Отдавать команды можно голосом или через тач-интерфейс.