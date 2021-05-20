СберБанк будет строить открытую экосистему, которая будет доступна другим участникам рынка. Об этом заявил, выступая на конференции SmartDev, глава кредитной организации Герман Греф, передает ТАСС .

«Мне часто задают вопрос, какую экосистему строит «Сбер» — открытую или закрытую. Сегодня прозвучит ответ действием. Мы не просто строим открытую экосистему для вас. Наша общая задача — окружить наших клиентов удобными цифровыми сервисами на все случаи жизни», — сказал он.

«Сбер» на конференции представил новую версию платформы для создания приложений — SmartMarket, которая позволяет любым сторонним разработчикам, компаниям получить доступ к технологиям и инструментам экосистемы.

В официальном релизе кредитной организации уточняется, что новая версия платформы для создания приложений — SmartMarket — запускается на домене developers.sber.ru. «Теперь SmartMarket — это единая точка доступа ко всем технологиям «Сбера» с единым сообществом разработчиков в соцсети Telegram. На платформе доступны PaaS-сервисы Platform V, сервисы SberCloud, технологии SberDevices, модели машинного обучения и многое другое. В одном месте собраны документация, инструменты, API и спецификации для каждого сервиса», — отмечается в сообщении.

В банке поясняют, что с помощью технологий и сервисов, доступных на платформе SmartMarket, можно не только создать, запустить и монетизировать облачное приложение для «умных» устройств «Сбера» и семейства виртуальных ассистентов «Салют», обучить ассистента новым умениям, но и создать виртуального персонажа, подключить к готовому проекту платформу синтеза и распознавания речи и не только. При этом благодаря визуальному конструктору элементов создавать приложения на платформе SmartMarket могут не только продвинутые разработчики, но и пользователи, не владеющие языками программирования.

СберБанк в четверг объявил и о других технологических новациях. В частности, банк открыл API-платформы «умного» дома для сторонних производителей . «Сбер» открывает API и документацию «умного» дома для производителей смарт-устройств, позволяя им интегрировать свои продукты с виртуальными ассистентами семейства «Салют», — поясняется в релизе.

В «Сбере» напоминают, что банк запустил собственную платформу «умного» дома и три смарт-устройства — две лампочки и розетку — в феврале 2021 года. «Уже совсем скоро пользователи ассистентов «Салют» смогут управлять с их помощью и сторонними устройствами. Взаимодействовать с умными девайсами сторонних производителей можно будет так же, как и с устройствами «Сбера»: через интерфейсы мобильного приложения «СберСалют», а также с умного экрана SberPortal, умной медиаприставки SberBox и SberBox Top — нового ТВ-медиацентра с «умной» камерой. Отдавать команды можно голосом или через тач-интерфейс.