Доля ипотечных кредитов с первым взносом от 0% до 15% от стоимости объекта недвижимости в марте составила 2,88% в общем объеме выданных кредитов, это минимальное значение с начала 2016 года, пишет «Коммерсант» . Такие данные следует из расчетов бюро кредитных историй «Эквифакс». Максимальной доля была в сентябре 2019 года — 15,55%. Доля ипотеки с нулевым первоначальным взносом также сократилась до минимального значения за всю историю наблюдений — 0,06%, тогда как достигала 1,13—2,2% в феврале — октябре 2016 года.

Снижение доли кредитов, выданных с низким первоначальным взносом, обусловлено тем, что на рынок пришли потребители, приобретающие недвижимость в инвестиционных целях, пояснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По его словам, так как доходность банковских вкладов снизилась, средства с них «мигрировали на рынок недвижимости».

Самые высокие шансы получить ипотеку с низким первоначальным взносом у благонадежных заемщиков, преимущественно зарплатных клиентов с высоким уровнем дохода и низкой долговой нагрузкой, отметила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По таким кредитам банки, как правило, применяют надбавку к процентной ставке, так как ипотека более рискованная. При прочих равных условиях ежемесячный платеж выше, чем по ипотеке с более высоким первым взносом. У банков такая ипотека оказывает более сильное влияние на нормативы достаточности капитала, так как применяется повышенный коэффициент при расчете активов под риском. Соответственно, она в большей степени уменьшает норматив достаточности капитала банка, пояснила Щурихина.

По данным «Эквифакса», самой востребованной ипотекой были кредиты с первоначальным взносом от 15% до 50% (в марте их доля составляла почти 60%). Такой уровень взносов комфортен как для клиентов, так и для кредиторов, отмечают участники рынка. Эксперты допускают возможность разворота тренда. По словам Лагуткина, для российского рынка характерна более высокая доля ипотечных сделок с низким уровнем первоначального взноса, при изменении условий госпрограмм, снижении числа инвестиционных сделок тренд может измениться.