«Ростелеком» в этом году может закрыть семь своих макрорегиональных филиалов (МРФ): «Центр», «Северо-Запад», «Юг», «Волга», «Урал», «Сибирь» и «Дальний Восток» — эти структуры сейчас непосредственно управляют бизнесом компании на местах: координируют маркетинговую, техническую, закупочную политику региональных подразделений, также они выстраивают коммерческие отношения с наиболее крупными и важными клиентами, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники. Решение о ликвидации МРФ правление «Ростелекома» готовит во исполнение новой стратегии «Ростелекома», принятой в апреле; в ближайшее время решение об упразднении МРФ будет объявлено трудовому коллективу, утверждают источники.

Точную численность сотрудников МРФ в «Ростелекоме» не раскрывают, близкий к нему источник говорит, что их несколько тысяч; другой собеседник утверждает, что, упразднив МРФ, «Ростелеком» планирует сократить расходы примерно на 5 млрд рублей в год, что составляет около 1% годовой выручки оператора (547 млрд рублей в прошлом году).

В «Ростелекоме» напомнили, что в апреле оператор обнародовал стратегию развития, предполагающую повышение эффективности и оптимизацию затрат, в том числе за счет упрощения ключевых внутренних бизнес-процессов; из стратегии следует, что корпоративный центр будет управлять бизнесом, связанным с обслуживанием частных клиентов, государственных и корпоративных заказчиков, а также новыми тематическими бизнес-подразделениями, в дальнейшем количество кластеров может увеличиться; схема, приведенная в стратегии «Ростелекома», не предусматривает участия МРФ в управлении его бизнесом.

По словам экспертов, упраздняя МРФ, «Ростелеком» ставит целью сокращение расходов и повышение управляемости, эффективной эта реформа будет при ликвидации дублирующих функций в центре и на местах и правильном выстраивании операционного контроля на более высоком уровне; возможным риском, связанным с ликвидацией МРФ, является изменение привычной системы коммуникаций внутри компании, когда регионы получали указания от МРФ, а те — из центрального офиса; также опыт показывает, что массовое сокращение менеджеров приводит к тому, что их новым работодателям достается и часть клиентов, с которыми те работали; переманивание перешедшими к другому оператору сотрудниками заказчиков «Ростелекома» может привести к оттоку крупных клиентов, возможны утечки информации: зачастую при увольнении менеджеры стремятся забрать с собой как можно больше баз данных.