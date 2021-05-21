Хоум Кредит Банк приглашает принять участие в акции «Счастливый перевод на карту Visa», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Клиенты банка могут выиграть денежные призы: до 4 тыс. рублей от суммы перевода в виде кешбэка на карту или главный приз — 100 тыс. рублей. Акция проходит при поддержке платежной системы Visa (Visa International Service Association).

«Чтобы поучаствовать в акции, нужно просто делать переводы по номеру карты с любых карт Visa Банка Хоум Кредит на карты Visa любого банка. Минимальная сумма перевода — 100 рублей. Перевести деньги можно в мобильном приложении «Хоум Кредит», в разделе «Оплата» — «По номеру карты», — говорится в релизе.

Совершать переводы нужно с 20 мая по 20 июля 2021 года. Поучаствовать в розыгрыше главного приза смогут клиенты, сделавшие за это время не менее десяти переводов.