Промсвязьбанк (ПСБ) улучшил условия по классическим программам военной ипотеки: ставки снижены до 6,6% годовых для зарплатных клиентов и до 6,75% для других категорий клиентов-военнослужащих. Предложение действует на покупку вторичного жилья, а также на рефинансирование ипотечных кредитов, выданных другими банками, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кредит на приобретение недвижимости по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека» можно оформить на сумму до 3,665 млн рублей с минимальным первоначальным взносом 20% от стоимости квартиры.

В рамках программы «Рефинансирование. Военная ипотека» максимальный размер ипотечного кредита составляет 3,620 млн рублей. При этом ссуда может составлять до 80% от оценочной стоимости приобретенной квартиры, но не более остатка задолженности по рефинансируемой ссуде.

По программам военной ипотеки с господдержкой можно приобрести квартиру в новостройке или на вторичном рынке жилья от застройщика по минимальной ставке 5,45%, максимальная сумма кредита составит 4,085 млн рублей. Предложение действует при заключении кредитного договора до 1 июля 2021 года.

Кроме того, по всем программам военной ипотеки банк уменьшил минимальный срок кредитования с 36 до 12 месяцев и отменил требование к минимальной сумме кредита. Обновленное предложение распространяется в том числе на заявки, одобренные до 20 мая 2021 года, при условии что заемщик еще не заключил кредитный договор.