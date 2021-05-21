Банк России внес микрокредитную компанию «Озон кредит» («дочка» Ozon) в государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО), следует из сообщения регулятора.
«Банк России 21 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Озон кредит», — сказано в сообщении регулятора.
Российский маркетплейс Ozon учредил компанию «Озон кредит» в феврале. ООО «Микрокредитная компания «Озон кредит» зарегистрирована 15 февраля в Москве, уставный капитал компании — 1 млн рублей. Учредители — ООО «Озон холдинг» (99%) и ООО «Интернет решения». Должность гендиректора, по данным ЕГРЮЛ, занял Дмитрий Малютин.
По данным ЕГРЮЛ, компания сможет оказывать услуги потребительского и промышленного кредитования.