Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,67% и составил 3 660,48 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,69% до отметки 1 569,55 пункта.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,1%, СберБанка — на 1,76%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 0,29%, «Норильского никеля» — тоже на 0,29%, Мосбиржи — на 1,22%.

В пятницу российский фондовый рынок перешел к росту на улучшении внешнего фона, отмечает главный аналитик ПСБ Владимир Лящук.

«В начале следующей недели российский рынок вместе с внешними фондовыми площадками может продолжить восходящую динамику, отыгрывая позитивную статистику по индексам деловой активности. В результате индекс Мосбиржи попытается обновить исторические максимумы, установленные в начале мая чуть выше 3 700 пунктов», — допускает эксперт.