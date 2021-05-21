Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет размещать на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности в золоте, которое традиционно является защитным активом. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ вносит изменения в порядок управления средствами ФНБ. Принятое решение позволит диверсифицировать вложения ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения.

«Доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учетом действующих на момент расчета значений цен на золото», — уточняется в документе.