В январе – марте российские банки продолжали перераспределять структуру операционных расходов и оптимизировать персонал, пишет «Коммерсант» . Это следует из информации, раскрытой в квартальных отчетах. Ряд крупных банков продолжали увеличивать численность персонала на 0,7–3 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, у отдельных универсальных крупных банков численность персонала сократилась. У банков, сконцентрированных на розничном кредитовании, также произошло сокращение средней численности персонала (0,7–4,7 тыс. сотрудников), которое определялось особенностью их бизнеса.

В банках, наращивающих персонал, говорят о сохранении высокого спроса на IT-специалистов. ВТБ активно набирает сотрудников IT-подразделений и подразделений программы «600 дней», в Тинькофф Банке сообщили, что свыше 60% новых сотрудников — это IТ-специалисты. В Банке ДОМ.РФ указывают, что наибольший прирост произошел в едином сервисном центре, что обусловлено усилением команды ипотечного бизнеса, а также в подразделении информационных технологий. Сокращение персонала в крупных банках также связывают с развитием дистанционных услуг. В СберБанке пояснили, что сокращение по итогам I квартала пришлось на персонал, который работал в финансовом сегменте. В банке «ФК Открытие» сокращение численности персонала объясняют оптимизацией процессов и отмечают, что «операции по клиентскому обслуживанию переходят в дистанционный формат, что позволяет оптимизировать сеть точек продаж». В банке «Ренессанс Кредит» говорят, что, несмотря на то что объемы бизнеса увеличиваются, «были расторгнуты договоры с агентами, которые не проявляли активность» больше полугода, а численность основного состава банка не изменилась. В Кредит Европа Банке объяснили сокращение изменениями в структуре бизнеса — переводом части сотрудников в другой розничный проект группы.

Столичные банки стали чаще приглашать на работу IT-сотрудников из регионов За неполный I квартал 2021 года банки разместили на hh.ru 10,5 тыс. вакансий для IТ-специалистов, что на 50% выше, чем за I квартал 2020-го.

По словам экспертов, в последнее время банки всерьез занялись повышением эффективности своих процессов, что приводит к высвобождению персонала. В первую очередь это сотрудники закрываемых точек, во вторую — сотрудники, обслуживающие людей в банковских офисах, отметила руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в СНГ Наталия Ракова. Также растет спрос на сотрудников, обеспечивающих дистанционные продажи и обслуживание банковских продуктов. Прошлый год усилил тенденцию к цифровизации банковской системы, руководство банков вынуждено существенно увеличивать затраты на оплату труда данных сотрудников ввиду их высокой востребованности на рынке, пояснил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.