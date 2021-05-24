Банк России может передать нейтральным сторонам тестирование инвесторов на знание рисков перед покупкой сложных финансовых продуктов, если механизм тестирования будет использоваться неправильно. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в эфире телеканала РБК .

«Если вдруг так уж случится <...>, что механизм тестирования [инвесторов на знание рисков перед покупкой сложных финансовых продуктов] будет использоваться неправильно, и злоупотребления будут выявлены, то мы не исключаем передачу тестирования на нейтральные стороны», — сказал он.

Мамута добавил, что в ближайшее время ЦБ РФ совместно с организаторами торговли ценными бумагами (биржами) запустит специальные учебные курсы для начинающих инвесторов, которые будут иметь модульный характер.

Госдума 19 мая приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация.

Закон предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним предоставляется потребителю неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Документ обязывает финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физлиц (ограничение может быть отменено по ходатайству финансовой организации при соблюдении определенных условий).

Закон также предусматривает перенос срока начала тестирования инвесторов на полгода — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021-го. Документ четко прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке, с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан.