Следственный комитет России поддержал предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова активнее использовать осужденных в тех сферах, где обычно задействуют трудовых мигрантов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

«С точки зрения профилактики преступности и реализации целей наказания идея директора ФСИН России Александра Калашникова заменить на строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов трудом осужденных рациональна и заслуживает поддержки», — отметила она. При этом законодатель допускает замену отдельным лицам наказания на принудительные работы, что вполне отвечает смыслу гуманизации уголовно-исполнительной политики, пояснила Петренко.

Представитель СК РФ подчеркнула, что одно из назначений наказания — исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

«Физический труд является одним из средств достижения таких целей, а оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осужденных», — считает Светлана Петренко.

Кроме того, стабильная заработная плата, выплачиваемая осужденным, может быть направлена на возмещение причиненного ущерба потерпевшей стороне и на исполнение приговора суда в случае назначения дополнительного наказания в виде штрафа. «Безусловно, за указанным контингентом необходимо установить надлежащий контроль», — сказала Петренко.

Как сообщалось ранее, директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов. При этом Калашников подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия». Он также обратился с просьбой к омбудсменам «поднять эту тему» в каждом регионе.