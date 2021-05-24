Банк России намерен усилить поведенческий надзор за продажами финансовыми организациями своих продуктов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Госдума на прошлой неделе приняла закон, который ограничивает продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Такие покупки станут им доступны только после тестирования, запуск которого переносится на полгода раньше — на 1 октября. Если организация будет нарушать запрет, а также предоставлять неполную или недостоверную информацию об особенностях и рисках финансового продукта, ЦБ сможет потребовать выкупить его назад у неквалифицированных инвесторов.

«Мы со своей стороны будем усиливать поведенческий надзор. Помните, раньше у нас такого практически не было? Мы осуществляли надзор за финансовым состоянием финансовых институтов. Несколько лет назад мы приняли решение развивать поведенческий надзор, и у нас законодательные есть такие основания», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее словам, прохождение тестирования на квалифицированного инвестора должно помочь людям понять, что они покупают и на каких условиях. «Мы будем смотреть, как это тестирование совершается, чтобы, действительно, это была не формальная процедура», — отметила глава ЦБ.

Регулятор неоднократно выражал опасения относительно приобретения гражданами в значительной степени через физические офисы банков сложных финансовых инструментов. В середине декабря прошлого года регулятор опубликовал письмо с рекомендацией кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки.