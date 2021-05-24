Всероссийский союз страховщиков и участники рынка страхования жизни встревожены постоянным ужесточением требований к продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент ВСС Виктор Дубровин, подводя итоги работы рынка страхования жизни в I квартале 2021 года.

«Нас беспокоит желание регулировать как клиентскую часть продуктов страхования жизни, так и продуктовую, — говорит он. — Проект указания Банка России очень сильно заходит на «поляну», где большими специалистами являются страховщики, а не регулятор. Банк России пытается регулировать то, как должен выглядеть продукт, андеррайтинг, как они должны работать. Страховщики получают и регулирование клиента, и регулирование продукта, которое зажимает их в серьезные тиски».

Напомним, 18 мая Банк России обнародовал проект новых требований к полисам ИСЖ и НСЖ. В частности, появилось условие действия рисковой составляющей страхового продукта с момента уплаты первого взноса, а размер минимальной выплаты в случае смерти застрахованного установлен как двукратная сумма всей страховой премии.

Кроме того, страховой продукт не должен меняться при изменении состояния здоровья страхователя. А «период охлаждения» увеличен с двух недель до момента оплаты страхователем третьего взноса.

ЦБ скорректировал требования к инвестиционным страховым продуктам По рекомендациям участников страхового рынка из документа исключено положение о минимальной гарантированной доходности по полисам ИСЖ и НСЖ, при этом страховщики будут обязаны раскрыть клиенту историческую доходность по договорам страхования.

«Вызывает большие вопросы введение выплаты по риску «смерть» по любой причине 200% страховой премии, — говорит генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь» Алексей Руденко. — Смерть — один из ключевых рисков, но он очень по-разному стоит для разных клиентов: цена для мужчин 30 и 60 лет может отличаться на порядок. Требовать такого покрытия и в первом, и во втором случае, притом что продукт должен сохранять гарантию возврата капитала в конце срока, экономически невозможно».

Кроме того, по его словам, регулятор предлагает абсолютно инновационные подходы к проведению медицинского андеррайтинга, то есть какие риски нужно рассматривать при приеме на страхование, а какие нет, сколько они должны стоить и на каких основаниях СК могут отказывать в выплате. «Очень интересная норма, которая касается возврата денег до третьего платежа, — в мировой практике мне не известны примеры, чтобы человек мог получить страховую премию назад через два года, притом что это время действовала его страховая защита», — добавляет он.

Виктор Дубровин считает, что при таком подходе существует риск того, что страхование жизни потеряет клиентскую ценность, существующую сейчас, — защиту от множества факторов и критических заболеваний. Она стоит определенных денег, которые заложены в страховой премии. Страховщики будут вынуждены убирать из продуктов страховую составляющую, что является коренным отличием полисов от других финансовых продуктов.

«Можно было бы обсуждать какие-то ограничения по продукту для определенных категорий потребителей, например не прошедших тестирование. А для тех, кто тестирование прошел, и тем более квалифицированных инвесторов должна быть возможность покупать все, что хотят», — говорит Алексей Руденко, напоминая, что ИСЖ и НСЖ дают экономике страны долгосрочные инвестиции.



«Средний срок ИСЖ — 4,6 года: это самый длинный в экономике инвестиционный портфель, — указывает он, добавляя, что сейчас давление регулятора на качество продаж очень велико, что не способствует экстенсивному росту продаж полисов. — Если же в страховании жизни деньги клиентов лежат не 4,6 года, а пять-шесть лет и более, то и общий объем резервов подрастет, реализовав надежды на наличие длинных денег в экономике».