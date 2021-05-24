В России сегодня насчитывается почти 160 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев.

«Наша главная задача — защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сегодня насчитывается 158 тысяч обманутых дольщиков по всей России», — сказал Тимофеев.

При этом примерно половина всех проблемных объектов находятся в работе у регионов, отметил он. «Мы готовы все дома взять на себя при наличии подтвержденного софинансирования от субъекта», — добавил глава Фонда дольщиков.



Он подчеркнул, что с 2018 года, когда фонд начал работу, были восстановлены права 78 тыс. пострадавших граждан.