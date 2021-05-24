В 14 городах России с апреля 2020 года по апрель 2021-го цены на жилье выросли сильнее, чем в Москве, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на материалы группы компаний SRG, чьи аналитики рассчитывают «индекс миграции». Индекс сравнивает среднюю стоимость 1 кв. м жилья в 50 российских городах с максимальным предложением жилья в продаже и оценивает, как изменилась ценовая разница городов с Москвой за год.

По данным исследования, средняя стоимость 1 кв. м в столице составила к апрелю 2021 года 251,5 тыс. рублей. Сильнее всего по росту цен на жилье за год Москву обогнала подмосковная Балашиха, где показатель достиг 121,2 тыс. рублей. Продав условный «квадрат» в столице, в апреле 2021 года можно было купить 2,07 кв. м в Балашихе, что на 8,38% меньше, чем в апреле прошлого года.

Второе место по темпам обгона столичного роста цен на жилье занял Калининград, где по цене 1 кв. м московского жилья можно купить 3,49 кв. м. Это на 6,54% меньше, чем в апреле 2020 года. Третье место — у Санкт-Петербурга, где местный «квадрат» дешевле московского в 1,68 раза. Ценовой разрыв за год сократился на 5,67%. В пятерку также вошли Пенза (4,34%) и Сочи (4,05%). Всего из 50 включенных в исследование городов Москву по росту цен на жилье обогнали 14.



В Москве зафиксирована рекордная средневзвешенная цена на жилье Показатель составил 405,8 тыс. рублей.

Сильнее всего отстает от столицы по росту цен на жилье Киров — продав один условный «квадрат» недвижимости в столице, в городе можно купить 5,54 кв. м, это на 10,67% больше, чем год назад. В первую пятерку по этому показателю также вошли Тольятти, Магнитогорск, Самара и Астрахань.



«Положительная динамика указывает на то, что недвижимость в регионе дорожала медленнее, чем в столице. Это значит, что продать квартиру, чтобы переехать в Москву, стало сложнее, — поясняется в материалах SRG. — Отрицательная динамика означает, что в этих городах недвижимость росла в цене быстрее, чем в Москве. Если продать квартиру в столице с расчетом на покупку жилья в данных регионах, то теперь можно купить меньше недвижимости, чем год назад».