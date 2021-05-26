СберБанк запрещает пополнять выпущенные им карты «Мир» в устройствах самообслуживания (банкоматах и платежных терминалах) сторонних банков, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на слова участников рынка. В рамках этой платежной системы (ПС) пополнение карт для их владельцев является бесплатным — за счет банка-эмитента. В кол-центре СберБанка подтвердили, что по любым картам банка, выпущенным в рамках ПС «Мир», пополнение в банкоматах сторонних банков не предусмотрено, по картам СберБанка систем Visa и Mastercard пополнение в устройствах самообслуживания сторонних банков возможно.

В кредитной организации отказались комментировать вопросы, связанные с пополнением карт «Мир». У Visa и Mastercard по умолчанию комиссия за пополнение карт сторонних банков взимается с клиента, часть комиссии банк — владелец банкомата перечисляет банку-эмитенту, выпустившему карту. У ПС «Мир» взимание комиссии с клиента за пополнение карты запрещено, стоимость услуги банк-эмитент компенсирует банку — владельцу банкомата.

Ни один из крупнейших банков на карточном рынке не сообщил о запрете на пополнение в чужих банкоматах карт в зависимости от вида платежной системы. Поведение СберБанка там предпочли не комментировать, также поступили в ЦБ. Это не такой уж популярный сервис, так что издержки невелики, зато обеспечивают лояльность клиентов, отметил источник в крупном банке. По словам другого собеседника, описанный запрет в регионах, где присутствие банка незначительно, ведет к дополнительным расходам держателей карт при необходимости пополнения их через сторонние организации, например Почту России. В пресс-службе ПС «Мир» сообщили, что, согласно правилам системы, банк-эмитент обязан поддерживать все типы операций платежной системы. Подобная практика ограничивает доступность финуслуг для пользователей, планируется обсуждение данного вопроса с ЦБ, подчеркнули там.

Эксперты считают, что в данном случае ситуация неоднозначная. Видимо, СберБанк не хочет платить межбанковскую комиссию владельцам банкоматов, так как нет возможности компенсировать ее за счет оказания услуги держателю карт, отметили они. Также отказ в оказании определенных услуг в рамках платежной системы может свидетельствовать о «нарушении баланса интересов в установленных платежной системой межбанковских комиссиях, и оптимальным способом решения является не административное давление, а адаптация условий платежной системы». В то же время, отмечают эксперты, нельзя забывать и о социальной миссии СберБанка, который исторически является концентратором больше части бюджетных выплат гражданам. В плане экономии расходов банка на обслуживание сторонних операций, признают эксперты, запрет уместен, хотя и нелогичен, поскольку СберБанк по своему основному дивизиону и так получает достаточно большую выгоду.