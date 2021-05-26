Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «РГС», зарегистрированному на ПАО «Страховая компания «Росгосстрах», говорится в материалах суда.



Страховая компания обжаловала в президиуме решение первой инстанции от 8 февраля.

Это дело рассматривается по второму кругу. Президиум СИП 17 июля 2020 года отменил решение первой инстанции от 12 августа 2019 года, отправив спор на новое рассмотрение.

Компания «Росгосстрах» в ноябре 2018 года подала в суд иски к Роспатенту, признавшему недействительным предоставление правовой охраны ее товарных знаков «РГС» и «РГС Жизнь». Она оспорила в суде решения патентного ведомства от 15 октября 2018 года, когда по заявлениям ООО «СК «РГС-Жизнь» были признаны недействительными акты о предоставлении правовой охраны этим товарным знакам.

По мнению «Росгосстраха», у лица, подавшего возражения (СК «РГС-Жизнь»), на дату заседания коллегии Роспатента отсутствует заинтересованность в оспаривании товарных знаков «РГС» и «РГС Жизнь». Это связано с тем, что 3 сентября 2018 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» переименовано в ООО «Капитал Лайф Страхование жизни». Теперь, как считает правообладатель, отсутствует объект смешения ввиду того, что оспариваемые товарные знаки не являются тождественными или сходными с фирменным наименованием ООО «Капитал Лайф Страхование жизни», а значит, и отсутствует столкновение интересов.

Сокращенное фирменное наименование не способно индивидуализировать юридическое лицо, отметил «Росгосстрах». Под фирменным наименованием следует понимать полное наименование юрлица, под которым оно ведет производственную и иную деятельность.

Довод о том, что оспариваемые товарные знаки не обладают различительной способностью в отношении услуг 36 класса МКТУ, является необоснованным, поскольку входящий в их состав элемент «РГС» приобрел различительную способность задолго до даты приоритета оспариваемых знаков, заметил страховщик.

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск «Росгосстраха» к ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (ранее называлось ООО «СК «РГС-Жизнь») о взыскании более 150 млрд рублей за неправомерное использование товарных знаков.

Глава ВС поддержал «Росгосстрах» в споре на 150 млрд рублей по товарным знакам Глава ВС РФ отметил, что при разбирательстве дела были допущены фундаментальные нарушения прав, поддержав доводы «Росгосстраха».