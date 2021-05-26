Банк России не наблюдает системной проблемы с валютной ликвидностью, сообщает пресс-служба регулятора.

«Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 года составил 48,5 млрд долларов, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств», — полагают в Центробанке.

Это комфортный уровень с учетом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков, считают в ЦБ.

«При необходимости банки могут получать дополнительный объем валютной ликвидности за счет свопов или покупки валюты на рынке. В случае необходимости могут использоваться и дополнительные инструменты поддержки», — говорится в сообщении регулятора.

Как отмечалось ранее, банковская система России по итогам апреля продемонстрировала рекордную «дыру» в валютном балансе. На 1 мая отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли 15 млрд долларов. Как пояснил начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая. При этом на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 млрд долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 млрд, заключил эксперт.