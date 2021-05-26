Продолжающийся двузначный рост ипотечного кредитования в РФ, поддерживаемый государственной программой льготной ипотеки, на настоящий момент не привел к увеличению доли проблемных ипотечных кредитов, но риск этого, возможно, растет. На это обращает внимание Всемирный банк в очередном докладе об экономике России .

В ВБ напоминают, что программа была введена в апреле 2020 года с целью поддержки строительной индустрии и покупателей жилья в условиях пандемии COVID-19 и впоследствии продлена до 1 июля 2021 года. В рамках этой программы ставка по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках составляет не более 6,5%.

С момента запуска в прошлом году государственной ипотечной программы банки выдали 450 тыс. кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей, указано в докладе. «Притом что качество ипотечных кредитов не показывает каких-либо признаков ухудшения (доля проблемных ипотечных кредитов в настоящее время составляет 3,4%), повышение спроса привело к перегреву рынка недвижимости в некоторых регионах. Кроме того, доступность жилья может снизиться из-за увеличивающегося разрыва между сокращающимися доходами населения и растущими ценами на жилье. Если цены на недвижимость будут продолжать расти при стагнации реальных располагаемых доходов домохозяйств, долговая нагрузка заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится. Это может повысить кредитные риски в банковской системе, если кредиторы ослабят стандарты оценки платежеспособности заемщиков для поддержания или стимулирования роста кредитования», — рассуждают экономисты.

ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке Свое решение регулятор объяснил ускоренным ростом цен на жилую недвижимость, который существенно опережал увеличение доходов населения.

В числе прочего они отмечают, что, хотя в настоящее время ожидается принятие правительством решения о новом продлении программы льготной ипотеки, существует вероятность, что она будет по большей части прекращена и продолжится только в нескольких российских регионах с низким уровнем спроса.

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В ВБ также констатируют, что тенденции кредитования оставались положительными во всех сегментах на фоне зарождающегося процесса восстановления экономики, низких процентных ставок и реализации программ государственной поддержки. Кроме того, судя по тенденциям в области реструктуризации кредитов, на настоящий момент кредитные потери банков, по-видимому, удается держать под контролем, пишут эксперты.

«Согласно данным Банка России, с начала пандемии было реструктурировано 11% от общего кредитного портфеля банков (на сумму более 7,4 трлн рублей в номинальном выражении), включая 14% от общего количества кредитов, выданных крупным корпоративным заемщикам, 15% от общего количества кредитов МСП и 4% кредитных договоров физических лиц. 64% от общего количества реструктурированных корпоративных кредитов пришлось на три сектора — нефтегазовую отрасль, строительство и недвижимость, металлургию. Почти половина от общего количества реструктурированных кредитов МСП пришлась на предприятия в сфере недвижимости и строительства, 15% — на торговые предприятия и 7% — на предприятия гостиничного бизнеса и общественного питания, то есть на отрасли, которые сильнее всего пострадали от пандемии. В начале года Банк России заявил, что, по его оценкам, только 20—30% банковских кредитов, реструктурированных в результате пандемии, будут признаны проблемными, что потребует формирования в текущем году дополнительных резервов в размере примерно 2% от общего кредитного портфеля банков», — говорится в докладе.



«Как представляется, для большинства банков это будет вполне посильной нагрузкой, хотя некоторые небольшие банки потенциально могут столкнуться с трудностями», — заключают в ВБ.