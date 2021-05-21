Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года. Свое решение регулятор объяснил ускоренным ростом цен на жилую недвижимость, который существенно опережал увеличение доходов населения. Новые значения надбавок опубликованы в материалах регулятора.

«С середины 2020 года значительно ускорился рост цен на жилую недвижимость, который существенно опережал увеличение доходов населения. По данным за I квартал 2021 года, рост цен на жилую недвижимость в целом по РФ составил на вторичном рынке 13,6% в годовом выражении, а на первичном рынке 17,6%. При этом в отдельных регионах рост цен за 12 месяцев превысил 20%. В этих условиях возросла значимость величины первоначального взноса по ипотечным кредитам, который отражает степень обеспеченности кредита и является одним из ключевых факторов риска в ипотечном кредитовании. Уровень обеспеченности кредита залогом ограничивает риски банков, связанные с возможной коррекцией цен на жилую недвижимость. Кроме того, первоначальный взнос коррелирует с частотой дефолтов по кредитам и характеризует платежеспособность заемщика», — сказано в сообщении регулятора.



Отмечается, что банки постепенно увеличивают долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%). Особенно это характерно для первичного рынка ипотеки, что отчасти связано с условиями льготных государственных программ ипотечного кредитования, минимальный размер первоначального взноса по которым составляет 10—15%. На первичном рынке ипотеки доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% в общем объеме предоставленных кредитов выросла с 24% в II квартале 2020 года до 45% в I квартале 2021 года. На вторичном рынке ипотеки увеличение доли таких кредитов за указанный период незначительно — с 30% до 33%.



Центробанк допускает ужесточение выдачи ипотеки с низким первым взносом Регулятор обеспокоен быстрым ростом долговой нагрузки россиян.

Годовые темпы роста задолженности по ипотечному кредитному портфелю в рублях остаются устойчиво высокими — 23% на 1 апреля 2021 года. В этих условиях происходит быстрое накопление банками кредитов с низким первоначальным взносом, что повышает их уязвимость к возможным шокам.

«Для ограничения рисков ипотечного кредитования, связанных с низким первоначальным взносом, совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением «кредит/залог» от 80% до 85%. Новые значения надбавок составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика и будут применяться к кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года», — уточняет ЦБ.

Как ожидает регулятор, «повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом, а также позволит ускорить восстановление макропруденциального буфера по ипотечным кредитам и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям».



Учитывая, что платежеспособность заемщиков в значительной мере зависит от уровня долговой нагрузки, в случае дальнейшего повышения долговой нагрузки и сохранения ускоренного роста цен на недвижимость Банк России во втором полугодии 2021 года может рассмотреть вопрос об установлении надбавок к коэффициентам риска также для кредитов с первоначальным взносом более 20% и высоким значением показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. В I квартале 2021 года на кредиты заемщикам с высоким уровнем ПДН (более 80%) пришлось 24% объема предоставленных ипотечных кредитов.