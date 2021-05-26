Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности и информирование граждан о предполагаемом размере будущей пенсии по старости. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу 1 января 2022 года. В частности, предусматривается беззаявительный порядок назначения пенсий по предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности.

После внесения информации в федеральный реестр инвалидов данные будут автоматически направлять в Пенсионный фонд. Рассматривать сведения будут в течение пяти рабочих дней, после чего человеку направят извещение о назначении пенсии.

Кроме того, согласно документу, повышенная на 25% фиксированная выплата к страховой пенсии, которую получают люди, отработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве, сохранится и при смене места жительства, в случае если пенсионер решит уехать за пределы сельской местности. Ранее если граждане ее покидали, надбавка аннулировалась.

Также закон предполагает информирование граждан — мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, — о размере будущей пенсии по старости. Делать это будут в автоматическом режиме раз в три года через личный кабинет застрахованного лица на портале «Госуслуги». Для этого нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. Те, кто не зарегистрирован в ней, смогут получить сведения при обращении в Пенсионный фонд России.