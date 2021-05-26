Банк России проведет дискуссию со всеми заинтересованными сторонами, в рамках которой обсудит необходимость пересмотра тарифов по ОСАГО. Как передает ТАСС , такое заявление сделал зампред ЦБ Владимир Чистюхин во время выступления на круглом столе Всероссийского союза страховщиков «Страховой рынок России в условиях вызовов времени».

«Есть ряд нерешенных проблем — это территориальный коэффициент и коэффициент мощности, это не дает нам провести дифференциацию еще наилучшим образом. Это увеличение страховой суммы по рискам причинения вреда жизни и здоровью до 2 миллионов рублей, обеспечение выплат без учета износа пострадавшего транспортного средства, компенсация в случае отсутствия у виновника ДТП полиса. Это те вопросы, которые в рамках реформы не были решены окончательно. Бесплатных пирожных не бывает, поэтому все эти изменения потребуют дополнительной оценки тарификации. Предварительные оценки, которые были сделаны по ряду позиций, показывают существенное увеличение тарифа. И надо будет принять сбалансированное решение, идем мы на них или нет. Думаю, дискуссию мы эту проведем и посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал он.

При этом Чистюхин отметил, что в целом ситуация по ОСАГО стабильна.

«Что для нас важно, мы в Госдуме сейчас защищаем годовой отчет ЦБ РФ, и все предыдущие годы ОСАГО было основной из тем, которая постоянно вызывала интерес у всех. В этот раз полная тишина, и это хороший признак. Это говорит о том, что всеми сторонами работа была проведена качественно и на сегодня, если говорить о «большом пожаре», то его не существует. Рынок стабилизирован, премии стабильны. За 2020 год они выросли менее чем на 2%», — пояснил он.

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил в силу в конце августа 2020 года. Благодаря ему страховые компании могут учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО, например качество вождения и соблюдение правил ПДД водителями. Также законом выделена группа факторов, которая будет влиять на расчет страховой премии. В частности, повышенный тариф будет действовать за грубые нарушения правил дорожного движения и правил эксплуатации авто.