В России может возникнуть «экосистемное рабство»: из-за единых подписок на разные сервисы, закрытого списка поставщиков и навязывания услуг у клиентов вероятны сложности с переходом в другую компанию на обслуживание, пишут «Известия» . Об этом сказано в отзыве Национального совета финансового рынка (НСФР) на консультативный доклад ЦБ. Финансовый рынок предложил упростить процесс перехода пользователей и поставщиков из одной экосистемы в другую по аналогии со сменой сотового оператора, банка или брокера. Это позволит предотвратить формирование «экосистемного рабства».

Так, нужно закрепить требование к крупным экосистемам строиться по открытому принципу — чтобы на платформе предоставлялись услуги всех желающих, а не только аффилированных поставщиков, отмечено в документе. Также рынок предложил запретить крупнейшим игрокам вводить единую подписку. Отдельная тарификация услуги не должна значительно превышать цены в пакетном предложении, то есть тариф не должен быть заградительным. В документе сказано об увеличении опасности неправомерного использования данных и о рисках совершения киберпреступлений в результате неавторизованного использования массива сведений. Также клиенты могут попасть в «ловушку» невозможности сравнить схожие предложения у конкурентов после оформления подписки.

Набиуллина назвала риски экосистем По ее словам, в ближайшее время ЦБ выпустит доклад о том, как банки развивают экосистемы и как их регулировать.

Сейчас ЦБ проводит встречи для обсуждения консультативного доклада по экосистемам. Сбор предложений и комментариев продлится до 1 августа, после этого будет подготовлена итоговая версия доклада, уточнили в Банке России.

Как отметили представители банков, рост закрытых экосистем может негативно сказываться на общем уровне пользовательского опыта в непрофильных сегментах — консервативные клиенты будут делать выбор не по критерию качества сервиса, а отталкиваясь от его принадлежности экосистеме. На нынешнем этапе важно определить критерии отнесения компании к экосистеме и критерии их доминирования. Также регулировать крупных игроков следует на международном уровне, чтобы национальные компании не проигрывали западным.

На российском рынке без убытков могут одновременно активно работать три-четыре экосистемы, считают эксперты. По их словам, по мировым меркам российский рынок не очень большой, и если не регулировать процесс слияния и поглощения, довольно быстро может появиться одна мегакомпания, которая и сформирует «экосистемное рабство». Для снижения этого риска стоит не только поддерживать конкуренцию между экосистемами, но и требовать от них открытости, когда в рамках одной экосистемы клиент получает доступ к нескольким поставщикам одной услуги, в том числе неаффилированным с корпорацией. Сами экосистемы также могут столкнуться с риском при построении процессов взаимодействия компаний разных отраслей, когда ухудшение в смежных отраслях может негативно сказаться на партнерских компаниях из финансовой сферы.