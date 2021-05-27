Доля СберБанка, в выдачах льготных кредитов на новостройки с начала года снизилась на 2 процентных пункта, опустившись до 45,9%, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на расчеты на основе статистики института развития «ДОМ.РФ». На пике лидерства в начале августа доля банка достигала 53,2%, а в начале этого года составляла около 48%. В целом ипотечный портфель СберБанка по этой программе растет и превысил 691 млрд рублей, прибавив с начала года почти 44%.

Другие участники рынка наращивают присутствие в сегменте более высокими темпами: портфель Альфа-Банка в этом году вырос на 116,8%, до 102,5 млрд рублей, Газпромбанка — на 83,1%, до 32,6 млрд, Банка ДОМ.РФ — на 51,8%, до 52,2 млрд, ВТБ — на 50,3%, до 297,5 млрд. Более высокие темпы нередко связаны с предоставлением более низких ставок по сравнению с действующей программой. СберБанк также за последний месяц снизил ставку на 0,55 п. п., до 5,55% годовых. Там подтвердили, что изменение доли рынка по госпрограмме связано «с изменениями ставок другими участниками рынка». В банке отметили, что снижение ставок затронуло сделки, регистрация которых проходит в электронном виде (на них приходится больше 90% ипотеки с господдержкой).

По словам экспертов, многие банки в конкурентной борьбе продолжали активно снижать ставки по льготной ипотеке, несмотря на рост ключевой ставки. После повышения ключевой ставки в начале 2021 года у банков выросла сумма компенсации, а следовательно, можно пожертвовать маржой и предложить чуть более низкую ставку ради доли рынка, пока действует льготная программа. СберБанк жестко контролирует свою долю на рынке ипотеки, повышая при этом свои процентные доходы за счет оказания сопутствующих при выдаче кредита услуг, пояснили эксперты.

По данным ЦБ, в апреле доля льготной ипотеки в общих выдачах ипотеки всеми банками снизилась с 27% в марте до 25%. Спрос подогревается и окончанием программы, и акциями от банков. Эта программа остается главным драйвером спроса на жилищные кредиты, на нее приходится более 30% в общих выдачах банка за последние несколько месяцев. Далее банкам придется компенсировать ее продажей других продуктов, отмечают эксперты. Однако среди крупных игроков объем их участия в льготной программе может быть настолько велик, что рисковать стабильностью роста кредитного портфеля они не могут, поэтому игроки должны заранее готовиться к выходу из программы, считают эксперты.