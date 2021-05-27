Президент России Владимир Путин подписал закон о включении сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, уже признанных аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр органами государственной или местной власти до 1 июля 2022 года.

Согласно изменениям в законе «О государственной регистрации недвижимости», в кадастре должны отображаться сведения о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Также в ЕГРН должны содержаться сведения о признании непригодным для проживания отдельного жилого помещения или всего многоквартирного дома.

Органы государственной власти и местного самоуправления, принимающие решения о признании здания аварийным и подлежащим реконструкции или сносу, обязаны направлять сведения об этом в Росреестр.



12 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» о включении сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). «Это решение, с одной стороны, упрощает для граждан процедуры, связанные с покупкой или продажей недвижимости, с другой — защищает их права», — прокомментировал нововведение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

19 мая изменения в федеральный закон поддержали сенаторы.

