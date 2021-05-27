Москва в четверг разместила на Московской бирже первый субфедеральный выпуск «зеленых» облигаций, сообщила журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

«Мне очень приятно сегодня представить первый субфедеральный «зеленый» выпуск на Московской бирже. <...> Мы надеемся, что он пройдет успешно и это размещение даст новый толчок ... сектору устойчивого развития в Российской Федерации и привлечет в этот сектор новых эмитентов. Мы готовы начать», — сказала Багреева.

«Специализированный сектор устойчивого развития, на котором размещаются эти бумаги, был создан на Московской бирже в 2019 году. К сегодняшнему дню на нем обращаются 15 выпусков облигаций семи эмитентов общим объемом 50,5 миллиарда рублей», — добавил управляющий директор Московской биржи по взаимодействию с органами власти Владимир Гусаков.

По словам Багреевой, выпуск очень большой — 70 млрд рублей. Власти планируют по итогам дня рассказать подробнее о том, какие категории инвесторов пришли, и дать полную картину.

Объем выпуска составляет 70 млрд рублей (777 млн евро), номинал облигаций — 1 000 рублей (11 евро), срок обращения — семь лет. Дата погашения — 18 мая 2028 года.



Эквивалент полученных от размещения «зеленых» облигаций средств правительство города направит на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2 ) от автотранспорта.