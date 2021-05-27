В случае существенного усиления тренда на увеличение вложений россиян в иностранные ценные бумаги нельзя исключить формирования системных рисков, но у этой тенденции есть и плюсы, и они пока перевешивают. Об этом говорится в очередном выпуске «Обзора финансовой стабильности» , который опубликовал ЦБ.

Тенденция активного роста вложений российских граждан в ценные бумаги, начавшаяся в первой половине 2020 года, сохранялась на протяжении IV квартала прошлого года и I квартала 2021-го, констатируют в Центробанке. В указанный период население проявляло большой интерес к акциям нерезидентов (объем нетто-притоков составил 282 млрд рублей) и облигациям компаний-резидентов (294 млрд рублей). Увеличение вложений в иностранные акции связано со стремительным ростом фондовых рынков ведущих стран и снижением валютных ставок, поясняет регулятор.

«В случае существенного усиления тенденции роста вложений населения в ценные бумаги нерезидентов нельзя исключить формирования системных рисков, но вместе с тем тенденция несет ряд преимуществ, — отмечается в обзоре. — К ним можно отнести то, что приобретение иностранных акций позволяет повысить диверсификацию инвестиционных портфелей граждан, в том числе отраслевую».

ЦБ обращает внимание на то, что около 31% вложений в иностранные акции приходится на сектор IT, тогда как в портфеле российских акций преобладают вложения в нефтегазовый сектор (33%). «Диверсификация позволяет добиться более устойчивых результатов от инвестиций, а также может оказать контрциклический эффект на доходы инвесторов в неблагоприятные периоды», — поясняет регулятор.

Кроме того, покупки акций иностранных эмитентов осуществляются в основном через брокерское обслуживание на Санкт-Петербургской бирже и Московской бирже, что способствует развитию бизнеса российских брокеров и инфраструктурных организаций финансового рынка и обеспечивает прозрачность для регулятора.

«В то же время постоянный рост вложений в иностранные ценные бумаги может сопровождаться увеличением валютизации сбережений граждан и иметь негативные последствия в виде усиления оттока частного капитала и ухудшения ситуации с валютной ликвидностью в российском банковском секторе», — признают в Центробанке.

Там отмечают, что «в настоящий момент данная тенденция находится на раннем этапе развития, когда выгоды диверсификации превышают потенциальные системные риски».

«С начала 2020 года доля иностранных акций в портфеле акций граждан возросла с 4% до 16%, что является умеренным уровнем. Доля валютных сбережений населения на конец I квартала 2021 года составляла 22%, как и в начале года. Таким образом, риски, сопутствующие увеличению вложений в ценные бумаги нерезидентов, пока умеренные и носят управляемый характер», — приходит к выводу регулятор.



Тем не менее Банк России считает целесообразным в качестве превентивной меры предусмотреть налоговые льготы при вложении средств на индивидуальных инвестиционных счетах только в ценные бумаги компаний-резидентов, говорится в обзоре. Напомним, что ранее в мае об этой идее рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.