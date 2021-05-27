Банк России выявил новую схему на ипотечном рынке, когда заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов в один день. Как передает ТАСС, об этом сообщила на брифинге первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

«Мы видим новую схему, в рамках которой заемщики берут несколько ипотечных кредитов за один день. Она не получила широкого распространения, но мы мониторим ситуацию», — отметила она.

Информагентство РБК позже в четверг привело мнения экспертов на эту тему. По словам генерального директора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, «факты получения нескольких ипотечных кредитов в течение короткого периода времени встречаются в практике», но «количество подобных фактов и их динамика не свидетельствуют о какой-либо системной проблеме». Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков подчеркнул, что в течение времени рассмотрения банком заявки каждый из прочих банков может видеть абсолютно все заявки заемщика и, таким образом, «выдать несколько ипотечных кредитов день в день и без ведома других банков практически невозможно». Гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович указал, что «делается это преимущественно в предпринимательских целях, обычно на начальном этапе строительства для дальнейшей переуступки» (прим. Банки.ру).



Юдаева добавила, что ЦБ также продолжает фиксировать ситуацию, когда граждане берут необеспеченный кредит для первоначального взноса по ипотеке, но существенного роста числа таких случаев нет.



Ранее ЦБ принял решение с 1 августа повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 20% в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. В случае сохранения ускоренного роста цен на жилье или ухудшения стандартов кредитования Банк России рассмотрит вопрос о дальнейшем ужесточении макропруденциальной политики по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам с высоким значением долговой нагрузки.