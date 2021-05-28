За первые три дня работы программы детского туристического кешбэка родители купили 21 тыс. путевок на общую сумму 700 млн рублей, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«За первые три дня работы программы детского кешбэка родители уже купили 21 тысячу путевок для своих детей. Интерес к программе большой: первая путевка была куплена на первых минутах старта продаж. Всего на текущий момент путевок приобретено на 700 миллионов рублей, и в течение ближайших дней людям автоматически вернется 50% от стоимости путевки, в максимуме», — сказала Догузова.

Средняя стоимость приобретенных путевок по итогам первых трех дней составила 33 тыс. рублей, уточнила она.

«Мы очень рады, что благодаря программе родители смогут существенно сэкономить, и у многих семей этим летом появилась возможность впервые отправить в лагерь всех своих детей, и даже не на одну смену. Ведь 50% от стоимости вернется с каждой купленной путевки», — подчеркнула руководитель Ростуризма.

Окно продаж в рамках программы продлится до конца лета, а вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Список лагерей — участников программы опубликован на портале мирпутешествий.рф и постоянно расширяется, сообщили в Ростуризме. На 28 мая к программе присоединилось около 1,3 тыс. лагерей.