Среди россиян в возрасте 60 лет и старше работает на пенсии каждый пятый, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, приуроченного к проведению III Международного конгресса «Health age. Активное долголетие».

«Каждый третий россиянин (35%) находится на пенсии (25% работающих пенсионеров и 10% неработающих). Среди граждан в возрасте 60 лет и старше работает на пенсии каждый пятый (19%)», — отмечается в исследовании.

Уточняется, что среди самых распространенных занятий россиян 60 лет и старше — уход за детьми и внуками (62%), внедомашний досуг (рыбалка, цветоводство, кружки, 58%), физкультура и спорт (36%), домашний досуг (рисование, моделирование и пр., 27%), а также посещение культурных учреждений и мероприятий (театры, музеи, выставки и т. д., 24%).

Кроме того, 12% представителей старшего поколения регулярно занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью, а 8% участвуют в работе профсоюзных организаций, политических партий, общественных комитетов и т. д.

Согласно исследованию, почти половина опрошенных граждан старше 60 лет (48%) проживают с супругом, по 31% живут одни либо с родственниками. Домашними делами вроде похода по магазинам, уборки и приготовления пищи сами занимаются 40% россиян 60 лет и старше, 45% делают это вместе с другими членами семьи. В доме каждого десятого представителя старшего поколения (10%) все домашние дела делают дети и внуки, а 1% пользуются услугами профессионалов.