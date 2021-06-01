С 1 июня российских водителей ждет новый штраф



C начала лета вступят в силу ограничения на езду на зимней или летней резине не по сезону. Эти нарушения будут относить к части 1 статьи 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Штрафовать водителей по этой статье будут на 500 рублей. Кроме того, непригодными к эксплуатации будут считаться транспортные средства, в которых повреждены ремни безопасности или вовсе отсутствуют. Запрещено ездить на авто, если система глобальной спутниковой навигации неисправна или ее нет.

Дистанционная идентификация абонентов

Юрлицам и ИП с 1 июня запрещено предоставлять своим работникам и другим физлицам корпоративную мобильную связь без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом говорится на сайте Госдумы. Граждане смогут привязывать уникальный идентификатор устройства (IMEI) к учетной записи в ЕСИА. Если телефон будет утерян, его владелец сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не обслуживать устройство. Оператор должен прекратить обслуживать абонента, если не будет подтверждена его личность.

Как изменится начисление пенсий

С наступлением лета Пенсионный фонд России вернется к порядку начисления пенсий и целого ряда соцвыплат, а также продления и пересчета, который действовал до пандемии.

Кроме того, с 1 июня изменится и порядок назначения повышенной пенсии северянам. Ее размер зависит от района проживания, поэтому при расчете учитывается место регистрации, которое придется подтверждать в дальнейшем раз в год.

Пенсионеров, работавших до конца февраля нынешнего года, ждет повышение выплат — через три месяца после увольнения страховая часть пенсии пересчитывается. Кроме того, повышение получат люди, которые имеют право на повышенную фиксированную выплату к пенсии — к примеру, если их возраст достиг 80 лет. Если человек имеет право на повышенную пенсию, то ему могут автоматически сделать перерасчет.

Расскажут о причинах отказа в «ипотечных каникулах»

Кредиторы теперь обязаны объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им «ипотечных каникул», сообщает Госдума. Предполагается, что это позволит избежать необоснованных отказов или навязывания банком своих программ реструктуризации долга, не таких выгодных для заемщиков. Напомним, закон об «ипотечных каникулах» защищает граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Это беспроцентная отсрочка платежей по ипотеке на определенный срок, предоставление банком льготного периода по требованию заемщика.

Собственников недвижимости идентифицируют

С 29 июня вступит в силу новый порядок внесения в ЕГРН уточненных сведений о правообладателях объектов недвижимости, права на которые возникли до вступления в силу закона о госрегистрации прав на недвижимость (ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ). Как говорится на сайте Госдумы, закон касается ситуаций, когда документы о правах на ранее учтенные объекты недвижимости не позволяют определить их правообладателя, например в них указаны только фамилия и инициалы, но нет других сведений, позволяющих его идентифицировать.

Что будет с ценами на сахар и гречку

С 1 июня в России завершается действие постановления правительства о «заморозке» цен на сахар. В период пандемии продукт не мог стоить дороже 36 рублей за килограмм на оптовом рынке и 46 рублей — в рознице. Эксперты считают, что сильного и быстрого подорожания продукта не произойдет, поскольку Минсельхоз рекомендовал производителям до конца сентября придерживаться действующих цен на сахар.

С 5 июня и до 31 августа будет действовать запрет на экспорт гречихи. Эта мера призвана сохранить необходимые объемы отечественной крупы внутри страны, создавая тем самым дополнительное предложение на рынке и не допуская резких колебаний цен.